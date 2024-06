Nocerina-D'Eboli, affare fatto: sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica

La Nocerina riparte da Cosimo D’Eboli. Dopo aver chiuso la stagione al secondo posto nel Girone G di Serie D e persa la semifinale playoff contro il Cassino, la società rossonera decide di dare subito il via alla nuova stagione. I molossi puntano ad essere protagonisti nel prossimo campionato e stanno accelerando per definire l’organico in tempi stretti. Si parte dalla prima ufficialità: l’esperto dirigente ex Paganese è il nuovo responsabile dell’area tecnica.

D’Eboli avrà il compito di occuparsi di tutta la parte sportiva della Nocerina, come dichiarato dal presidente Raffaele Stella nel corso della conferenza stampa dello scorso lunedì: “Quale funzione avrà? Tutte le scelte relative all’aspetto tecnico verranno prese dal responsabile. Abbiamo scelto una persona cui affidare l’allestimento della rosa e la scelta dell’allenatore. Ci siamo già mossi ampiamente, però c'è il 30 giugno e bisogna attendere”, così il numero uno della compagine rossonera.

Nelle prossime ore si stringerà dunque anche per l’allenatore, la Nocerina vuole raggiungere l’accordo con il nuovo tecnico, con il profilo di Raffaele Novelli in cima alla lista.