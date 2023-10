Nocerina, novità in panchina contro la Cavese: scelto il nuovo allenatore

Il pareggio con la Boreale è andato in archivio, in casa Nocerina si pensa al derby contro la Cavese. Tra due giorni, allo stadio Lamberti, le due squadre si ritroveranno per la sfida più sentita del Girone G. L'ambiente rossonero, in vista della gara sul terreno di gioco metelliano, presenterà la novità in panchina. È stato trovato infatti l'accordo con il nuovo allenatore: si tratta di Marco Nappi, ex Arzachena. Il neo tecnico dei Molossi ha preso in eredità la panchina lasciata vuota da Gianluca Esposito dopo l'esonero. Il club ha inoltre accantonato la brevissima parentesi legata a Giovanni Ferraro. Contratto fino al termine della stagione per il romano classe 1966, Nappi nel pomeriggio ha diretto anche il suo primo allenamento.