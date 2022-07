Nocerina, il rinnovo di Agostino Garofalo per fare la storia del club

La Nocerina ha comunicato importanti movimenti di mercato. Il primo è Dario Giacomarro, centrocampista classe 1995 nato e cresciuto calcisticamente nel Palermo. Dopo le esperienze in C con Melfi, Gubbio e Bisceglie arrivano due campionati a Casarano in serie D e poi il trionfo nella scorsa stagione con l’Audace Cerignola. Arthur Bandeira Diniz, difensore esterno nato il 2003 a Indataiuba nello stato di San Paolo, in Brasile. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Guarani, la scorsa stagione è stato in forza alla Luparese, girone C della serie D. Con la società veneta ha collezionato 12 presenze ed 1 gol. Salvatore Mincica, attaccante esterno nato il 1992 a Santo Stefano di Camastra (Me), nelle ultime tre stagioni in serie D ha collezionato 83 presenze e 20 reti vestendo le casacche di Casarano e Audace Cerignola con cui ha vinto il campionato. Kylan Gomes, difensore centrale nato 2004 ad Almere, in Olanda, proviene dal ASC Waterwijk con un contratto di due anni. Mario De Marino, difensore centrale nato il 2000 a Napoli, nasce calcisticamente nelle giovanili di Palermo e Venezia. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 30 presenze in serie C con le maglie di Bisceglie e F. Andria. Andrea Basanisi, centrocampista centrale, nato a Canosa di Puglia (Ba) il 1996, vanta numerose presenze in serie D con le casacche di Giana Erminio, Caravaggio e Franciacorta. Calciatore con il vizio del gol, nelle ultime due stagioni ha collezionato 64 presenze e ben 20 reti. Chrysostomos Stagos, portiere nato il 2002, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Apollon in Grecia. In Italia ha vestito prima la casacca del Castrovillari e poi, nella scorsa stagione quella del Santa Maria Cilento, collezionando in totale 18 presenze. Rinnovano invece Agostino Garofalo, che si appresta ad entrare nella storia del club: nove gare e saranno 100 presenze, e bomber Nicola Talamo che si appresta ad iniziare la sua terza stagione in rossonero. Inoltre i calciatori classe 2004 Falzone, Sellitti, Settembrini, Villani, Barone e i classe 2005 Amarante, Dorato e Gaudino saranno aggregati alla prima squadra. Questi innesti, per alcuni una riconferma avendo già fatto parte del team maggiore la scorsa stagione, stanno a significare quanto la società creda fortemente nei propri giovani e nel progetto di sviluppo del settore giovanile molosso.