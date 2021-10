Nocerina, ingaggiato l'attaccante Gaetano Dammacco

La Nocerina sarà impegnata domani a Rotonda per il turno infrasettimanale del girone H del campionato di serie D. In vista del match, che è in programma con fischio d’inizio alle ore 15:00, il club molosso ha comunicato un nuovo innesto. Questo il comunicato stampa della Nocerina: “La società è lieta di comunicare che è stato raggiunto l'accordo con Gaetano Dammacco. Per l'attaccante si tratta di un gradito ritorno”. Non solo l’innesto di Dammacco, la Nocerina ha anche comunicato la convocazione nella nazionale under 21 del Malta del proprio portiere Rashed Al Tumi: “Complimenti a Rashed Al Tumi che nel giorno del suo compleanno arriva la convocazione della Nazionale U21 di Malta. Il nostro giocatore sarà impegnato contro Lituania e Slovacchia nelle qualificazioni europee di categoria”.