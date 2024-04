Due gol nel finale e la vittoria ritrovata, la Nocerina regola il Latte Dolce al "San Francesco"

La Nocerina regola il Latte Dolce al “San Francesco” e torna alla vittoria. La squadra di Marco Nappi, reduce da due sconfitte consecutive, si impone tra le mura amiche con i gol di Cardella e Garofalo.

La prima conclusione verso la porta è di Cabeccia sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una girata debole al 10’, l’azione riparte e i molossi provano ad impensierire Carboni con un tiro-cross. Al 19’ occasione per i padroni di casa con un calcio piazzato, Citarella serve Liurni che manda alto con il destro al volo. L’attaccante rossonero, al 25’, colpisce di testa su un traversone di Pinna ma la deviazione termina oltre la traversa. Passano tre minuti e Liurni pennella per l’incornata di Cardella, Carboni controlla senza difficoltà. Alla mezz’ora il numero 9 fa partire una conclusione dal limite e l’estremo difensore neutralizza. Al 35’ iniziativa di Carotenuto dal vertice dell’area, la sfera si spegne sul fondo. Il primo tempo va in archivio con un diagonale di Liurni respinto da Carboni.

In avvio di seconda frazione il Latte Dolce cerca di alzare il baricentro, la Nocerina invece non riesce a trovare la trama giusta per superare la fase difensiva degli avversari. Al 67’ sfuma una potenziale chance per i ragazzi di Nappi con un destro di Guida deviato da Cardella, in posizione irregolare. Due giri di lancette più tardi Mazzei si ritaglia lo spazio sulla trequarti, la sua giocata finisce abbondantemente fuori. Al 73’ Gaetani salta un avversario e spedisce all’esterno del rettangolo verde, nell’altra metà campo Pireddu raccoglie e chiama in causa Fantoni. All’83’ i molossi passano in vantaggio con Cardella che concretizza su assist di Garofalo. Proprio quest’ultimo raddoppia all’88’. Nelle fasi finali dell’incontro i rossoneri vanno a caccia del tris, ma il punteggio non cambia più. La Nocerina batte il Latte Dolce e riprende la corsa in zona playoff.