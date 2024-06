Nocerina, tre soci lasciano il club. Il presidente Stella: "Novità nelle prossime ore. Obiettivo? Vogliamo essere competitivi"

La Nocerina è pronta a ripartire. Chiuso il campionato al secondo posto e terminata la stagione in semifinale playoff, la squadra rossonera è al lavoro per programmare il prossimo campionato e, come annunciato dal club, sono attese novità già in settimana. Raffaele Stella, presidente molosso, commenta così in conferenza stampa: "Ripartiamo con una nuova stagione. È ancora presto, ma ci stiamo muovendo, sia sotto l'aspetto tecnico sia sul piano societario. Per quanto riguarda la società, a causa di diversità di vedute con alcuni amici e soci, c'è stata una separazione: alcuni hanno deciso di non far più parte della cordata. Non è una questione di natura comportamentale o di rapporti, ma per diversità di visioni sulla programmazione tecnica e societaria della Nocerina 2024/25. Di questo sono rammaricato, ma non posso fare altro che prenderne atto e andare avanti per il bene di questa squadra, cercando di fare il meglio possibile. Obiettivi? Il primo è stato già raggiunto, riportando le famiglie e i tifosi allo stadio. Il progetto è quello di portare avanti ciò che è stato fatto da dicembre 2023, quando siamo ripartiti e abbiamo disputato un girone di ritorno dove la Nocerina è stata la squadra che ha fatto più punti. Cercheremo di migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno. Affronteremo avversarie organizzate, dovremo essere cauti e cercare di stare con i piedi per terra. Cercheremo di allestire una buona squadra, già lo stiamo facendo. L'unico cambiamento è quello dei soci che hanno deciso di non far più parte di questo progetto. Scelte tecniche? Nelle prossime 48 ore, sarà comunicatoil nuovo responsabile tecnico della nostra compagine. Tra una settimana circa ci saranno le prime presentazioni. Siamo attivi e ci stiamo muovendo, dobbiamo restare tranquilli perché l'annata è molto lunga e può succedere di tutto".

Il presidente rossonero continua: "Le diversità di cui facevo riferimento non riguardavano l'obiettivo, ma il modo di arrivarci. Nuovi soci? Per il momento, no. La Nocerina cercherà di essere competitiva, al di là del girone proveremo a lottare per la vittoria finale. Dobbiamo stare tranquilli perché in questo campionato si può perdere e vincere con tutti. Responsabile tecnico? Si occuperà di tutte le scelte sulla parte tecnica. Ci siamo già mossi ampiamente, però c'è il 30 giugno e bisogna attendere. Girone? Non sappiamo ancora nulla, ma saranno tutti difficili". Dunque, il club saluta tre soci che lasciano ufficialmente la cordata e il loro incarico all'interno della società: Sabatino Gambardella, Stefano Gambardella e Rosario Stanzione. Nelle prossime ore sarà ufficializzato una nuova figura che si occuperà delle decisioni tecniche e il profilo di Cosimo D'Eboli è in pole. Poi sarà presentato l'allenatore, con il nome di Raffaele Novelli tra i più gettonati degli ultimi giorni.