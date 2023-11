Stop per la Nocerina, Romana corsara al San Francesco: decide Calì

Passo falso al San Francesco per la Nocerina, la Romana si impone con un guizzo in apertura. Terzo ko nel girone per la squadra di Marco Nappi, sempre più distante dalle zone di vertice. Pronti, via e subito svantaggio per i molossi. Alla prima occasione gli ospiti sbloccano la sfida: dopo una respinta di Venturini, Calì arriva all’appuntamento con la sfera e stappa la contesa. Il team di casa prova a reagire, ma la conclusione di Basanisi al 14’ è da dimenticare. Passano due minuti ed El Bakhtaoui manda fuori di testa su suggerimenti di Liurni. La formazione capitolina non ci sta e risponde con alcuni sussulti che chiamano in causa la retroguardia locale: Mazzei e compagni devono allontanare le minacce avversarie. Tentativi da una parte e dall’altra nella parte finale della prima frazione: ci prova Crasta per i rossoneri, replica Spinosa con una punizione di un soffio larga. La Romana punge anche a pochi minuti dall’intervallo ancora con Calì e Spinosa, la Nocerina si salva e va a riposo sotto soltanto di un gol. Nel corso della ripresa sono ancora i laziali ad andare ad un passo dal bersaglio, mentre per l’undici locale prosegue l’imprecisione. Al 57’ ci provano Parravicini e Uliano, ma la linea arretrata ospite non corre particolari pericoli. Al 61’ Piccioni tenta l’incornata senza indirizzare verso lo specchio di porta. Sul capovolgimento di fronte la Romana mette di nuovo in difficoltà il pacchetto difensivo dei molossi, al 68’ però è Liurni a ritagliarsi lo spazio per la conclusione deviata da un calciatore e neutralizzata da Antolini. Un giro di lancette più tardi Parravicini manca il tap-in vincente su un traversone teso basso proveniente dalla fascia. Il risultato allo Stadio San Francesco non cambia fino al triplice fischio, la Nocerina esce senza punti dall’impegno casalingo e incassa la terza sconfitta in campionato.