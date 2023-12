Disfatta Nocerina, il Trastevere passeggia al San Francesco

Pesante sconfitta interna per la Nocerina, al San Francesco esulta il Trastevere che si impone con tre gol. La squadra di Marco Nappi deve arrendersi ai lampi di Mastropietro, Giordani e Crescenzo.

Il primo tentativo del match è di Tortolano da posizione defilata con una giocata che non sorprende Venturini e si spegne sul fondo all’8’. Passano due minuti e Parravicini non riesce a suggerire in area e fa sfumare una buona opportunità per i molossi. Al 17’ l’attaccante di casa si trasforma in assist-man e pesca Vecchione che si accentra e manda oltre lo specchio. Al 20’ gli ospiti sbloccano la partita con Mastropietro che, indisturbato, supera l’estremo difensore con un tiro a mezza altezza. La reazione rossonera arriva al 27’ con una botta di Maimone, Parravicini si ritrova sulla traiettoria e l’azione non si concretizza. Cinque minuti dopo chance per i ragazzi di Nappi ma Rossi viene ostacolato al momento della conclusione. Sul capovolgimento di fronte occasione enorme per Gallofaro che non colpisce bene da ottima posizione e Venturini blocca.

Il Trastevere chiude in attacco la prima frazione, la Nocerina è chiamata a rincorrere. In avvio di ripresa gli amaranto cercano di approfittare del momento favorevole, le iniziative di Tortolano sono subito neutralizzate dalla retroguardia e dall’attento Venturini. Al 62’ Vecchione lascia i suoi in dieci per somma di ammonizioni: inferiorità numerica dunque per i rossoneri nella seconda parte del match. Al 77’ Guida, a tu per tu con il portiere, si fa ipnotizzare e si divora l’occasione del pari. All’81’ gli ospiti raddoppiano con un bolide di Giordani, i molossi provano a riaprire la contesa ma Rossi spreca a sei dal 90’. Poco prima del triplice fischio Crescenzo chiude i giochi con un tiro che vale lo 0-3.