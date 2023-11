Cavese rallentata in trasferta, pari senza reti con la NF Ardea

La Cavese conquista il quinto risultato utile consecutivo in campionato, ma allo stadio Mazzucchi la squadra di Daniele Cinelli non va oltre lo 0-0 contro la Nuova Florida Ardea: primo pareggio nel girone per i metelliani.

Primo tempo dai due volti per i biancoblù che partono bene, ma subiscono successivamente l’iniziativa dei padroni di casa. Ci prova subito Buschiazzo, al 4’, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo: nessun problema per il portiere che blocca. La formazione laziale tenta di reagire, affidandosi alle conclusioni di Costa e Limongelli, allontanate prontamente dalla retroguardia metelliana. Al 14’ buon fraseggio per gli ospiti con imbucata per Piovaccari, a tu per tu con Giordani: l’arbitro ferma tutto e segnala la posizione irregolare dell’attaccante. Al 16’ occasione colossale per l’undici locale con Limongelli che pesca Vianni: il centravanti serve con una sponda Miola che, in girata a due passi dalla porta, manda alto. Al 19’ nuova chance per l’Ardea con una punizione di Bruno che si stampa sulla traversa. Prosegue l’assedio dei ragazzi di Del Grosso, la squadra di Cinelli non riesce ad uscire e a mettere in difficoltà gli avversari. Ulteriore sussulto al 40’ del numero 6 di casa, ma la traiettoria da piazzato questa volta termina abbondantemente sul fondo. Il primo tempo va in archivio con un tiro di Piovaccari non irresistibile.

La Cavese rientra in campo con una formazione rivoluzionata rispetto a quella di partenza e, proprio come accaduto nella frazione iniziale, l’atteggiamento è quello giusto. Dopo una prima fiammata blufoncè, è Vianni a mettere in difficoltà il pacchetto arretrato campano. Al 50’ Chiarella si avventa su una respinta corta degli avversari e calcia con il mancino, l’Ardea chiude in extremis. Al 54’ Falilò si destreggia al limite e scarica verso la porta, nessun problema per Boffelli in presa bassa. Al 66’ Felleca riceve sulla trequarti e si coordina con il destro, la palla si spegne fuori. Sul capovolgimento di fronte invece sale in cattedra Boffelli su una giocata dei padroni di casa, il portiere metelliano si oppone con una grande parata. Al 70’ altro super intervento del portiere biancoblù sul neo entrato Barba, a centimetri dal gol del vantaggio. Al 78’ Giordani è chiamato alla respinta su una botta insidiosa di Felleca. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, il risultato resta in bilico: al triplice fischio è 0-0 allo stadio Mazzucchi.