Il San Marzano risponde al Nuova Florida: Ferrari regala un punto ai blaugrana al 90'

Quinto pareggio consecutivo e vittoria ancora rimandata. Il San Marzano riesce ad agguantare un punto, raddrizzando al 90' il match esterno contro il Nuova Florida. Sul fondo sconnesso del campo Mazzucchi, i blaugrana sono protagonisti di un buon primo tempo, durante il quale collezionano diverse occasioni per passare in vantaggio. Giordani è sicuramente il migliore in campo per i padroni di casa, che optano per un gioco attendista per poi provare la soluzione del contropiede. Al 57' il vantaggio locale con Vianni che si libera di due avversari e si conferma capocannoniere. L'undici di Del Grosso abbassa ulteriormente il baricentro, alzando un muro davanti a Giordani. Allo scadere Marotta su punizione pennella per la testa di Ferrari che da due passi riequilibra il punteggio e regala l'ottavo risultato utile di fila alla squadra del presidente Felice.