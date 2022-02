Salernitana-Milan: via libera del Governo per altri 6mila biglietti, ma c'è l'incognita zona gialla

Lotta contro il tempo, decreti e regolamenti. Dopo aver atteso - come i propri tifosi - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del governo che ha dato via libera al 75% di capienza negli impianti sportivi, la Salernitana ieri sera ha fatto i conti con i colori delle Regioni.

Il fermento

La Campania è in zona gialla e quindi il 75%, annunciato dal sottosegretario allo Sport, Vezzali, e poi finito in Gazzetta Ufficiale sarebbe inapplicabile. Il condizionale è ancora d'obbligo. Ci sono verifiche in corso, frenetiche consultazioni: "ballano" 6mila posti in più, dunque 6mila biglietti che la Salernitana attendeva di mettere in vendita ad horas, a beneficio di molti supporter.