Un bomber sulla panchina dell'Angri

L'Angri ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Antonio Floro Flores. Queste le prime parole del neo tecnico della squadra grigiorossa: “Per me l’Angri rappresenta una grandissima occasione. È un’esperienza che voglio vivere a 360° con la città. C’è entusiasmo in seguito alla promozione in serie D. Ci sono tutte le carte in regola per fare bene con una società seria che sa progettare calcio. Per iniziare ad allenare in serie D non potevo chiedere di meglio. Voglio costruire una squadra capace di far divertire i tifosi. Mi piace il calcio propositivo. Ho accumulato tanta esperienza da calciatore. Da allenatore ho poca esperienza, ma tutto quello che ho imparato voglio metterlo a disposizione dell’Angri. Sono venuto in una piazza e una società ambiziosa". Antonio Floro Flores vanta oltre 476 presenze tra serie A e serie B con oltre 96 gol all’attivo. Dismessi gli scarpini da calciatore, decide di intraprendere la carriera da allenatore. La sua esperienza da tecnico parte dalla Casertana, guidando l’under 17 del sodalizio rossoblù. Successivamente si trasferisce alla Paganese, impegnandosi sempre nel settore giovanile. Nella scorsa stagione arriva la chiamata della Frattese che affida a Floro Flores la guida tecnica della prima squadra.