Nuovo look allo stadio Arechi: è pronto il tunnel d'ingresso dei calciatori

Salernitana-Sampdoria è la data da cerchiare in rosso. Nella seconda decade di novembre, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, i giocatori entreranno in campo sfruttando il nuovo tunnel dlelo stadio Arechi, dunque non più dalla curva Sud ma tra le due panchine. à

I dettagli

Il motto dei pionieri, "Macte animo", accoglierà squadra di casa ed ospiti. Manca pochissimo all'inagurazione: la pedana di acciaio dovrà essere posizionata per scendere di quota e poi per risalire, all'altezza del fossato e quindi in zona tribuna centrale, fino a sbucare in campo. La contro soffittatura prevede l'utilizzo del doppio colore, bianco e granata. All'esterno, l'ippocampo e l'invito al coraggio accolgono la Salernitana. Ribéry e compagni convergeranno nella stessa area di raccolta dei calciatori avversari ma poi utilizzeranno il proprio corridoio d'ingresso in campo, cioè la porta che nella foto è alla destra del logo e della scritta Macte Animo. Nel tunnel, i giocatori delle due squadre avranno la possibilità di vedersi, anzi intravedersi, separati da fioriere ornamentali.