"Ochoa è un gatto": spopola la canzone dedicata al portiere messicano della Salernitana

Alzi la mano chi non l'ha canticchiata almeno una volta: "Occhi di gatto" era e resta la colonna sonora dell'infanzia dei ragazzini nati negli anni Ottanta. In salsa granata, adesso, è diventata "Ochoa è un gatto". E' accaduto grazie all'intuizione del tifoso Vincenzo Leone, che ha voluto adattare la famosa sigla incisa da Cristina D'Avena per darla in pasto alla passione granata.

Il coro

Ochoa è un "gatto", perché è un portiere reattivo, ha più volte blindato il risultato, ha consegnato punti salvezza alla Salernitana. Allo stadio, sui gradoni dello stadio Arechi ma anche in trasferta, si notano tanti tifosi con il sombrero e la parrucca riccioluta. E' un omaggio a Memo, che dopo la partita Torino-Salernitana ha anche regalato guanti e pantaloncini ad alcuni supporter del cavalluccio marino, sistemati nel settore ospiti. «Ha de" ricci bellissimi e riflessi acutissimi, l’esplosione di un missile, veloce come un pugile. Con astuzia e perizia il messicano mette mano: che delizia. Riesce sempre a parare e ci possiamo salvare": ecco la strofa introduttiva che fa da preludio al ritornello, diventato virale attraverso il megafono dei social netowork.