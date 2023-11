Ochoa ko alla spalla in Nazionale: la Salernitana mette i guanti a Costil

Il risveglio è stato brutto, la Salernitana ha imprecato contro la sfortuna. Proprio adesso che stava ritornando fenoMemo, Ochoa si è fatto male alla spalla. Si teme una lussazione.

Lo scenario

Tutto è accaduto alle ore 3 italiane, durante la partita Honduras-Messico, valida per i Play Off della Nations League della Concacaf. Ochoa ha impattato con l'attaccante Lozano, che non ha frenato la corsa e adesso si rischia di perdere Memo per alcune settimane. Si prepara Costil. Con lui la Salernitana ha vinto in Coppa Italia. Lazio nel destino (infausto) per Ochoa. Fu la partita di esordio di Sousa all'Arechi e in quella occasione gli preferì Sepe, che adesso ritorna a Salerno da ex.