Onda granata: la Salernitana comunica i prezzi dei biglietti per la sfida alla Sampdoria

I tifosi della Salernitana, dodicesimo uomo in campo, sono anche una delle principali fonti di sostentamento per il club granata, insieme ai proventi che giungono dai diritti tv. Dopo aver comunicato 26.006 presenze contro la Roma nello stadio Arechi che era quasi sold out, la società del cavalluccio marino ha annunciato la nuova fase della campagna abbonamenti (sono stati defalcati gli importi della prima giornata di campionato, andata agli archivi) e contestualmente ha comunicato la data d'inizio della prevendita dei biglietti per la sfida alla Sampdoria, in programma il 28 agosto.

Le modalità

La prevendita inizierà il 18 agosto dalle ore 10 e nella prima giornata di acquisti verrà data priorità ai possessori della granata card. Dopo la prima giornata di acquisti, la vendita sarà libera dalle ore 12 del 19 agosto.

I prezzi

Questi i prezzi dei biglietti, compresa prevendita: Curva sud € 22, Distinti € 37 e ridotti 22 per over 65 donne e Under 14, tribuna azzurra 43 e ridotti 25, tribuna verde 55 e ridotti 31 tribuna rossa 80 e ridotti 43.