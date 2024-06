Operazione Nostalgia allo stadio Arechi, striscione per Baggio: "Salerno ti ama"

Le colonne sonore di Notti Magiche e le lucine dei telefonini fanno da sfondo alla parata di stelle che ristora l'anima dei nostalgici, allo stadio Arechi. Famiglie intere, papà in delirio e bambini al seguito, hanno riempieto (fino all'ovebooking, tra disagi) gli spalti. Baggio è stato introdotto da Children, canzone che ha tenuto compagnia ai ragazzi anni Novanta. Poi l'immancabile "Marmellata numero 25" di Cesare Cremonini ha invitato i supporter a cantare "da quando Baggio non gioca più". La finale di Pasadena, giocata nel '94, è ormai lontana trent'anni ma nei Distinti sbuca lo striscione che ferma il tempo: "I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Roby, Salerno ti ama". Poi in campo subito i tocchi no look di Totti e la zampata di Trezeguet che sblocca il risultato.

La curiosità

File interminabili ai varchi d'ingresso, villaggio del divertimento organizzato all'esterno dello stadio, le maglie che hanno fatto scuola e tendenza negli anni Novanta, non solo dei prevedibili Totti e Baggio, ma anche di Asprilla, Cigarini, Ribéry ai tempi della Fiorentina, Cassano ed Enynnaya, Possanzini. Ciascuno aveva e ha il proprio idolo. Allo stadio Arechi, in occasione di Operazione Nostalgia, tutto è tornato a galla. Non era stato invitato, ma per i tifosi granata ... si chiama Giovanni Pisano "e segna sempre lui". La scena era tutta per Totti e Baggio, i più attesi. Quando lo storico capitano della Roma ha detto addio al calcio, ha scelto il capitano del settore giovanile giallorosso più giovane. A lui simbolicamente ha affidato la fascia, come in un passaggio generazionale.

Lo scenario

Allo stadio, i campioni entrano in campo mano nella mano con i ragazzini della scuola calcio Primavera. Tango e Supersantos sono i nomi nostalgici assegnati alle formazioni scese in campo ieri allo stadio Arechi. Ventimila spettatori hanno applaudito Baggio, Totti, Zanetti, Di Natale, Milito, Barzagli, Trezeguet, Fiore, Ventola, Candela, Chevanton, Lucarelli, Amelia, Vannucchi, Galante, Pizarro, Di Michele, Di Biagio, Gottardi, Di Napoli, Tonetto, Maini, Bressan, Tedesco, Cesar, Moscardelli, Chimenti, Antonio ed Emanuele Filippini, Altomare, Savino, Fusco, De Cesare, Panico, Pantano, Tosto, Orlandini, Garzya, Marcolin, Aldair. Operazione Nostalgia è anche ricordare che cosa accadde allo stadio Meazza il 29 novembre 1998, in occasione di Inter-Salernitana. In gol il talentuoso Di Michele, poi la rimonta interista fino al 2-1 di Zanetti. A fine gara, Moratti esonerò Simoni, nonostante avesse vinto la partita. E' nostalgico anche il ricordo di Luca Fusco che poi scambiò la maglia con Totti, al debutto allo stadio Olimpico nel 1998/'99, in occasione di Roma-Salernitana.