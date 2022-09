Ordigni bellici da disinnescare: cambia il tragitto dei tifosi granata

Cambia il percorso dei tifosi della Salernitana diretti il 2 ottobre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede della sfida al Sassuolo. La variazione di tragitto con indicazione del percorso alternativo - Strada Statale 64 - è conseguenza della scoperta di tre ordigni bellici da far brillare.

Lo scenario

Si tratta di tre bombe da 500, 250 e 100 libbre. Il Genio Ferrovieri dell'Esercito ha previsto il disinnesco dalle ore 8 alle 15 del 2 ottobre, dunque, in concomitanza con il transito dei supporter granata. Una delle bombe, quella di 500 libbre, è molto vicina alla sede stradale e quindi è inevitabile la chiusura del tratto dell'A1 compreso tra gli svincoli di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il percorso è attenzionato dalle forze dell'ordine: sarà utilizzato anche dai tifosi della Fiorentina che si dirigono a Bergamo. Non sono esclusi nuovi percorsi "ad alta velocità", allo scopo di evitare incroci pericolosi lungo la Strada Statale consigliata. Una delle possibilità al vaglio è consigliare di percorrere l'autostrada Orte-Perugia-Cesena oppure scegliere il versante adriatico e poi rientrare, direzione Reggio Emilia.