Ancora una rimonta per il San Marzano: 2-2 in casa dell'Ostiamare

Un nuovo pareggio, un'altra rimonta. Il San Marzano di Domenico Giampà va sotto nel confronto con l'Ostiamare, ma riesce a recuperare e ad acciuffare il 2-2 nel secondo tempo. I blaugrana incassano due volte lo svantaggio, ma nel finale della ripresa trovano un prezioso punto in trasferta. Si rivede Favo dal 1', Camara gioca da quarto alto a destra e a Di Gennaro è affidata la regia del centrocampo. I padroni di casa però partono forte e sfiorano subito il vantaggio con Icardi all'11'. L'azione in apertura è solo il preludio al gol che arriva al 14' con Cardella che sfrutta un errore della difesa ospite e insacca. Cevers viene impegnato in un altro paio di circostanze con Cicarevic e ancora Cardella, poi alla mezz’ora arriva il primo pari con Di Gennaro su rigore concesso per fallo di Lazzeri su Ferrari. Nel finale di frazione lo stesso Lazzeri è protagonista sul versante opposto con un doppio dribbling e l'assist per il raddoppio dell'Ostiamare con Cicarevic. A inizio ripresa Melillo colpisce il palo direttamente da calcio d'angolo, poi Cevers e Altobello tengono a galla il San Marzano con due salvataggi provvidenziali. Gradualmente prendono campo gli uomini di Giampà che trovano il 2-2 con Cuomo, bravo a risolvere una mischia. Nel finale, dopo due conclusioni a lato dei padroni di casa, Maura ferma in extremis Ferrari un attimo prima del possibile ribaltone.