Paganese, terza sconfitta consecutiva

Serie C Girone C

MONTEROSI-PAGANESE 1-0 (pt 1-0)

MONTEROSI: Borghetto (56’ Alia), Mbende, Rocchi, Piroli, Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (81’ Parlati), Cancellieri (81’ Polito), Polidori, Costantino (89’ Caon). All. David D’Antoni.

PAGANESE: Baiocco, Bianchi, Schiavi, Scanagatta (57’ Sbampato), Zanini, Volpicelli (17’ Sussi), Tissone, Firenze, Manarelli (77’ Viti), Castaldo, Guadagni (77’ Vitiello). All. Grassadonia.

ARBITRO: Nicolò Marini di Trieste.

RETE: 39’ Costantino.

Terza sconfitta consecutiva per la Paganese di mister Gianluca Grassadonia che non riesce più ad incidere in zona gol. Questa volta gli azzurrostellati perdono contro la neopromossa formazione laziale del Monterosi che ha cercato di fare la partita per tutto l’arco dei 90’ di gioco. Si contano purtroppo soltanto sulle dita di una mano le occasioni create da Castaldo e compagni, che vanno sotto nel punteggio al 39’ quando Costantino si inserisce nella difesa della Paganese e batte in incolpevole Baiocco. Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a provare a cercare il gol del raddoppio, senza soffrire particolarmente in difesa. E al triplice fischio è il Monterosi a poter festeggiare una vittoria preziosa.