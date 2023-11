Stop Paganese al Torre, blitz del Casarano: decide Rajkovic

Ancora un passo falso per la Paganese, allo stadio Torre sorride il Casarano con una vittoria di misura. Per la squadra di Massimo Agovino arriva il secondo stop consecutivo, la compagine rossoblù tiene la scia delle avversarie nella zona nobile della classifica.

Partita che non regala particolari emozioni in avvio, con le due squadre che si studiano e che provano a colpire, le azioni però vengono interrotte dall’attenzione delle difese. Il primo tiro si registra dopo pochi minuti con Pedalino che non trova lo specchio difeso da Pinestro. Gli azzurrostellati provano a rispondere con una punizione di Faiello, il tiro però risulta impreciso e distante dal bersaglio. Al 25’ si sblocca la gara con Rajkovic che si fa trovare pronto su un traversone e di testa porta in vantaggio i suoi. Al 38’ cercano di reagire i padroni di casa con una giocata di Faiello al 38’, l’estremo difensore ospite interviene e neutralizza. La frazione iniziale va in archivio con un tiro di Falcone parato da Pinestro. La Paganese va alla ricerca del pareggio e al 55’ doppia chance per i ragazzi di Agovino. Langella si incarica della battuta di un calcio di punizione e impegna Pucci. Poi colpo di testa di Orefice, la palla colpisce la traversa e l’estremo difensore deve respingere. Nel finale la Paganese ha la chance di agguantare il pareggio con un rigore, ma Pucci ipnotizza Orefice e regala il successo ai suoi.