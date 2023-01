Paganese da record: 7 successi di fila

Squadra in casa

Squadra in casa Paganese

Una Paganese da record che ha centrato la settima vittoria consecutiva contro la Vis Artena. Gli uomini di mister Giampà hanno vinto allo stadio Marcello Torre grazie al gol di Maggio. Per gli azzurrostellati è un traguardo storico, perché non avevano mai raggiunto una tale striscia di vittorie prima d'ora nei campionati nazionali, superando così il record della stagione 2005/2006, sempre in serie D, di sei vittorie consecutive.