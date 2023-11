La Paganese ci crede, la Fidelis Andria risponde: 2-2 al Torre

Un buon pari nel complesso, ma resta il rammarico. La Paganese torna a muovere la classifica e, dopo lo stop sul campo della Gelbison, fa 2-2 con la Fidelis Andria allo stadio Torre. La squadra di Massimo Agovino va sotto nel risultato, ma riesce a ribaltare il match con Faiello e Langella. Nelle fasi conclusive arriva la doccia fredda firmata Strambelli.

La cronaca si apre con una chance per gli ospiti. Su un traversone dalla corsia mancina, Pinestro non riesce ad allontanare e la difesa deve opporsi alla conclusione di Strambelli. La squadra di casa reagisce e costruisce un’ottima occasione al 19’ con Faiello che, servito da Porzio, calcia dall’interno dell’area ma trova soltanto l’esterno della rete. Al 23’ i pugliesi passano in vantaggio, Scaringella si fa trovare pronto su un cross dalla fascia e fulmina Pinestro di testa. Gli azzurrostellati non ci stanno e fanno tremare gli avversari, Del Gesso però non sfrutta il passaggio invitante di Coquin. Al 40’ prove di pareggio per la Paganese con un destro a giro di Orefice, la traiettoria sfiora il palo alla sinistra di Fratti. In pieno recupero e poco prima dell’intervallo, i ragazzi di Agovino agganciano la Fidelis Andria. Del Gesso serve Faiello, l’ex Nola questa volta batte l’estremo difensore con una rasoiata vincente. In avvio di ripresa opportunità da una parte e dall’altra, Giambuzzi e Orefice però sono impreciso. Al 60’ i campani ribaltano il punteggio con una meravigliosa punizione di Langella che trafigge il portiere ospite sul primo palo. La reazione dei pugliesi non si fa attendere con un tentativo di Burzio su suggerimento di un compagno. A dieci dal novantesimo, su un disimpegno errato di Langella, Strambelli conquista il possesso e fa 2-2 con il sinistro. Nel finale la Paganese trema sulle iniziative della Fidelis Andria, Sasanelli e Scaringella spaventano lo stadio Torre.