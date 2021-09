Paganese, per mister Grassadonia esordio contro il Catania

Esordirà domani contro il Catania mister Gianluca Grassadonia, richiamato per la quarta volta a guidare la formazione azzurrostellata. Per il tecnico salernitano e per la sua squadra un impegno di certo non semplice. Innanzitutto per il blasone degli avversari, che solo fino a qualche stagione fa militavano ancora in massima serie. I siciliani inoltre vengono dalla vittoria per 2-0 contro la Fidelis Andria che avrà portato di certo morale a tutto l'ambiente. Non si può dire lo stesso in casa Paganese, che dopo il k.o. per 2-0 a Latina hanno visto l'allontanamento di mister Di Napoli in favore di Grassadonia, chiamo adesso ad un lavoro piuttosto repentino. Di sicuro il cambio in panchina non sarà stato dettato solo e unicamente dai risultati, dopo appena due giornate di campionato, ma ci saranno stati altri motivi alla base della scelta dirigenziale. Adesso però bisogna voltare pagina e per questo Grassadonia ha cercato di calarsi subito nel nuovo ruolo: "Sto lavorando con i ragazzi da qualche giorno. La cosa che mi preme sottolineare di più è che c'è voglia e impegno da parte di tutti. Non posso ancora dire che tipo di Paganese si vedrà in campo perché sia io che loro ci stiamo ancora conoscendo. Garantisco però che sarà essenziale vedere grande volontà, non mi aspetto altro al momento". Il fischio d'inizio della sfida contro il Catania è fissato per le ore 14:30 allo stadio Marcello Torre.