Paganese, primo impegno per la squadra eSports

Il mondo degli eSports vedrà al via il nuovo torneo eSerie C, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e WeArena Entertainment. La Paganese è stato sorteggiato nel gruppo B con Albinoleffe, Piacenza, Vibonese, Virtus Entella e Viterbese. La squadra azzurrostellata sfiderà il Piacenza nel primo match ufficiale, in programma domenica 15 maggio alle ore 19.45. Le partite verranno trasmesse sul canale Twitch di WeArena Live e su Eleven Sport. La vincente della gara si qualificherà al winner bracket, mentre chi uscirà sconfitto sarà inserito nel loser bracket.