Paganese, ripresa con un Moro in più

Ripresa la preparazione per la Paganese in vista della partita di domenica al Torre ore 14:30 con la Vis Artena. Seduta mattutina per gli azzurrostellati, che domani con inizio alle ore 14:30 al Superga di Mercato San Severino faranno un test con la Juniores. Intanto la Paganese ha reso noto di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2004 Luca Moro dal Perugia.