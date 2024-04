Paganese sconfitta allo scadere, la capolista Team Altamura sbanca il "Torre"

Quarta sconfitta consecutiva e crisi di risultati, la Paganese va ko per l’undicesima volta in campionato: allo stadio Torre passa la Team Altamura. Capolista in vantaggio dopo tredici minuti di gioco. Logoluso recupera il pallone e serve Mobilio in profondità, si chiude la triangolazione tra i due calciatori con il numero 8 che si inserisce e gonfia la rete con la complicità di Pinestro. Gli azzurrostellati non reagiscono allo svantaggio, il ritmo della gara non è alto e attorno alla mezz’ora di gioco l’autore del gol si divora il raddoppio. Tra il finale della prima frazione e l’inizio della ripresa, la Paganese cresce e cerca di impensierire il reparto arretrato dell’Altamura. Ad avvio secondo tempo proteste per i padroni di casa per un presunto contatto irregolare su Faiello in area, l’arbitro lascia correre. I pugliesi tornano a farsi vedere dalle parti di Pinestro con una giocata di Saraniti, ma al 90’ Setola aggancia il pareggio. La beffa è dietro l’angolo perché in pieno proprio Saraniti di testa decide il confronto al “Torre”.