Squadra in casa

Squadra in casa Paganese

Termina 0-0 la sfida al Marcello Torre tra la Paganese ed il Nola. Un pareggio che vede gli azzurrostellati essere ripresi in testa alla classifica dal Sorrento, vittorioso per 1-0 contro la Vis Artena. Dunque, tutto da rifare per gli uomini di mister Giampà che condividono la testa del girone G insieme ai sorrentini con 55 punti.