Paganese vittoriosa con un pensiero a Giampà

Al triplice fischio in Sardegna, per il match contro il Sarrabus Ogliastra, passa la Paganese. Gli azzurrostellati si aggiudicano la gara col punteggio di 0-1 con gol decisivo, dopo 3 minuti di gioco, del mago Stefano D’Agostino. Una vittoria di gruppo che vale il nuovo primato solitario vista la sconfitta per 3-0 del Sorrento contro la Casertana. Una vittoria che però ha un sapore amaro, visto il lutto che ha colpito l'allenatore Domenico Giampà e la sua famiglia. Per questo la società, nella persona del direttore Filippo Raiola, ha deciso che nessun tesserato rilasci dichiarazioni nel post gara.