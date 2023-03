Pari a reti bianche per la Gelbison

Serie C Girone C

Pari esterno a reti bianche per la Gelbison sul campo del Picerno. Una gara dai due volti con i cilentani che hanno avuto diverse occasioni in area di rigore soprattutto nella ripresa. "La gara è terminata 0-0 solo per bravura dei due portieri - ha detto mister Esposito -. Non mi è piaciuto il primo tempo, abbiamo invece fatto molto meglio nel secondo. Questo è comunque un punto che ci teniamo stretto su un campo difficile".