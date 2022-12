Pari e patta tra Buccino e Montemiletto

Buccino-Montemiletto 1-1

Buccino Volcei: Volzone, Donnantuoni (dal 57' Puzzo), Mejri, Dellacasa, Mammoliti (dall'82' Ambrosino), Friedenlieb, Carucci (dal 48' Castagna), Sambataro, Marrocco (dall'85' Guti), Senatore, Sansone. A disp.: Santangelo, Coppola, Lammardo, Gibba, De Martino. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Montemiletto: I. Di Donato, E. Starita, Ceparano, C. Starita (dall'11' Pirone, dall'83' Della Paolera), Cardin, Iannuzzi, Saveriano, Da Silva, Moschini (dall'85' Bevilacqua), Ireba (dal 73' Carrino), Sanyang. A disp.: Iarrobino, Mascia, Landi, Scala, C. Di Donato. Allenatore: Francesco Sgambati.

Marcatori: 22' Senatore (B); 47' Moschini (M).

Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia.

Si chiude con un pareggio il girone d'andata di Buccino Volcei e LMM Montemiletto. Un 1-1 quello del "Paolino Via" che non accontenta nessuna delle due squadre, in particolar modo i padroni di casa, che hanno mancato l'enorme opportunità di uscire fuori dalla zona playout e di vincere la prima partita casalinga del campionato in maniera molto ingenua. Certo, ci sarebbe anche molto da discutere sul rigore netto non concesso ai rossoneri al 68' per il fallo di Iannuzzi in area su Senatore, ma le occasioni per i volceiani di rimediare non sono state sfruttate a dovere. Nel primo tempo la superiorità dei volceiani non è stata messa in discussione, tant'è vero che al 22' i ragazzi di mister Ferullo erano riusciti a sbloccare la partita grazie a capitan Senatore, bravo a liberarsi della marcatura di Cardin sul lancio di Donnantuoni e a battere in uscita Di Donato con un pregevole colpo d'esterno destro. Negli ultimi minuti del primo tempo, Senatore ha la grande occasione per la doppietta sul comodo assist di Marrocco dalla destra, ma un difensore degli irpini riesce a salvare sulla linea di porta. In avvio di ripresa, alla prima occasione utile, il Montemiletto trova il gol del pari grazie ad uno schema da calcio di punizione ben congegnato: pallone corto di Ireba a liberare Da Silva per la sponda al limite dell'area e diagonale vincente di Moschini che vale l'1-1. Il pari rinvigorisce gli ospiti, i quali iniziano a prendere possesso del pallone e del campo, senza però riuscire a concludere dalle parti del Volzone, ad eccezione di una conclusione a giro di E. Starita respinta dal portiere rossonero. Nonostante l'impatto brutale con il secondo tempo, la Buccino Volcei reagisce e ha due occasioni importanti con Castagna e Ambrosino di testa che non vanno a buon fine. Al 90', però, arriva la chance principe per il nuovo vantaggio rossonero: Castagna lavora un pallone sulla destra e serve con un cross basso al bacio l'accorrente Guti sul secondo palo, ma lo spagnolo spara addosso a Di Donato da posizione ravvicinata. Il pari resisterà fino al triplice fischio dell'arbitro, con entrambe le squadre che concludono il girone d'andata appaiate in zona playout a quota 15 punti.