Presso lo Stadio Guariglia di Agropoli si è giocata Gelbison-Avellino, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di serie C. Succede tutto nella prima parte del primo tempo nel derby campano. In vantaggio i cilentani con la rete di De Sena al 16'. Pareggio degli irpini due minuti più tardi grazie alla realizzazione di Aya.