Lazio-Salernitana: i pullman Granata in partenza, direzione Capitale

Ventisei pullman in partenza, direzione capitale. Gli ultras della Salernitana viaggeranno scortati, circa 1500. In totale, sono stati venduti 5.032 biglietti. Sarà realizzata una scenografia nel settore ospiti Distinti Sud e curva Sud. Ci saranno navette ad attendere anche supporter che hanno deciso di raggiungere Roma in treno. I tifosi saranno poi presi in consegna dal commissariato di Roma Prati, fino al trasbordo allo stadio. In tribuna ci sarà anche Claudio Lotito.

Una giornata particolare per lui, presidente biancoceleste. La Salernitana inserita in un trust, dovrà essere venduta entro il 31 dicembre, ma i trustee hanno fissato al 15 novembre la deadline per le offerte di acquisto.