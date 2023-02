"Martello" Paulo Sousa: tecnologia e ritmo sono gli ingredienti della nuova Salernitana

"Presto, che è già tardi": Paulo Sousa va in pressing sul mondo Salernitana, chiede a tutti di vivere il centro sportivo dimenticando l'orologio. C'è una missione da portare a termine, c'è da condurre in porto la navicella granata e per farlo l'allenatore portoghese conoscere solo una ricetta. Questa ricetta è il lavoro senza soluzione di continuità.

I metodi del portoghese

E' vero che le rivoluzioni si fanno un passettino per volta ma quando si subentra in corsa e la classifica è statica i cambiamenti devono essere repentini, occorre fare alla svelta. Perciò Paulo Sousa, dopo i primi quattro allenamenti di assaggio della settimana scorsa, ha già sconvolto il mondo Salernitana. Ha parlato con la cuoca: pesce e carne magri ai pasti. Ha parlato con il postino: busserà pure due volte, ma i pacchi e le raccomandate non devono entrare in area tecnica, lontano dalla squadra. Ha chiesto uno sforzo supplementare al Comune e al magazziniere: cavi in fibra dalla tribuna stampa alla panchina e spogliatoio volante per recuperare subito gli attrezzi di allenamento. Crede molto nella tecnologia e nei suoi benefici: nello spogliatoio dello stadio Arechi ha fatto installare un televisore per rivedere ciò che va e ciò che non va, tra primo e secondo tempo. Inoltre ha trasformato la sala stampa del centro sportivo Mary Rosy in un laboratorio di tattica. Il match analyst è al lavoro perenne, ci sono persone che sviluppano i dati e che trasformano in grafici le traiettorie, il modo di correre dei giocatori, per quanto tempo corrono e le scelte che fanno in campo. Tanti numeri ma conta alla fine centrarne uno soltanto. Paulo Sousa lo ha già annunciato, fissando la quota salvezza: "Arriviamo presto a 36 punti e poi costruiamo il futuro".