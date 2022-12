Pennellata di Infante, 3 punti Costa d'Amalfi

COSTA D'AMALFI - VICO EQUENSE 1-0

COSTA D'AMALFI: Manzi, Orta, Giliberti, Matrone, Imperiale (83º Esposito F), Proto (65º Criscuolo), Ferraiolo, Galano (60º Serretiello), Infante, Apicella (79º Ferrara), Palmieri (60º Celentano) All. Proto (a disp. Cuomo, Esposito F, Serretiello, Celentano, Milano, Esposito L, Russo, Criscuolo, Ferrara)

VICO EQUENSE: De Iulio,Ferrara (70º Ronga), Correale, Agnello (65º Gargiulo), Mezavilla, Manzi, Sannino, Visconti (60º Moccia), Ascione, Guidoni (83º Tartaglione), Procida. All. Teta (a disp. Norvello, Gargiulo, Moccia, Tartaglione, Celentano, Ronga, Arpino, Leone)

RETE: 20º Infante.

È bastata una pennellata di Infante per regolare un ostico Vico Equense. I ragazzi di mister Proto si regalano, così, il sesto risultato utile consecutivo. È stata una gara vivace, tra due formazioni che hanno messo in campo tutto quello che avevano per portarsi a casa l'intera posta. Buona la prima frazione di gioco dei biancazzurri che, alla prima vera occasione, passano in vantaggio al 20esimo: punizione dalla destra di Infante, palla pennellata all'incrocio dei pali alle spalle di De Iulio. Timida la reazione degli ospiti, ma in contropiede sono ancora gli uomini di mister Proto ad essere pericolosi, con Apicella che in ben due occasioni fallisce il raddoppio. Nella ripresa la gara si anima ulteriormente, con il Vico a cercare il pari ed i padroni di casa a provare a chiuderla. Le occasioni migliori sono tutte per il Costa d'Amalfi, che da vita ad una vera e propria sagra delle occasioni fallite: ci provano in sequenza, Apicella, palla che attraversa tutta l'aria di rigore, poi Palmieri su assist di Infante, destro deviato con i piedi da De Iulio, poi ancora Apicella, conclusione troppo centrale, e per finire Ferraiolo, che dopo un slalom in area calcia a giro a lato di poco. Il Vico avrebbe anche l'occasione d'oro, proprio nel recupero, ma il destro di Ascione, giratosi bene in area, è centrale risultando facile preda di Manzi. Una vittoria fondamentale, che viene dopo ben 5 pari consecutivi e che consolida un ottima posizione di classifica, quasi al giro di boa.