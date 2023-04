Per l'Angri un passo indietro

PORTICI: Borelli, Scorza (75′ Cirillo), Maraucci, Stallone (86′ Maranzino), Di Gennaro, Silvestre, Mirante, Nocerino, Pelliccia( 78′ Marino), Senese, Orlando (81′ Filogamo). A disposizione: Poerio, Amendola, Riccio, Pinto, Mincione, Marino, Maranzino, Cirillo, Filogamo. Allenatore: Salvatore Sarnataro

ANGRI: Esposito, Liguoro (68′ Visconti), Manzo, Varsi, Barone, Della Corte (75′ Acosta), Langella, Umile (68′ De Rosa), Fiore, Fabiano (68′ Cassata), Sall. A disposizione: Bellarosa, Cascone, Vitiello, De Rosa, Cassata, Acosta, Visconti, Palladino, Acunzo.

MARCATORI: 6′ e 37′ Orlando (P), 60′ Pelliccia (P), 8′ Umile (A), 29′ Della Corte (A)

ARBITRO: Jules Roland Andeg T. della sezione di Cuneo.

Dopo la bella vittoria sulla Casertana, l’Angri cerca punti salvezza sull’ostico prato del San Ciro di Portici. Il match, valido per la trentatreesima giornata del Girone G del Campionato di Serie D 2022-2023, si è disputato in uno stadio privo dei tifosi ospiti e occupato solo da pochi sostenitori di casa. Comincia la gara meglio il Portici che schiaccia sin dai primi istanti l’Angri nella propria metà campo. Un atteggiamento che porta i suoi frutti al 6′. Orlando penetra in area e sorprende, con il destro, Esposito portando così il Portici in vantaggio. L’1-0, peró, dura poco perché l‘Angri, alla prima occasione, trova il guizzo vincente con Umile. Fabiano serve il numero 26 che penetra in area, dribbla Scorza e piazza il pallone alle spalle di Borrelli. La prima parte di gara è molto bella con entrambe le compagini che creano, ma mancano di precisione. Al 27′ l’Angri passa in vantaggio. Langella batte un calcio di punizione verso l’area. Il traversone del metronomo grigiorosso trova la testa di Della Corte che spedisce il pallone alle spalle di Borrelli. Il Portici reagisce con Nocerino e Orlando. I due sono i protagonisti dell’azione che al 37′ porterà al 2-2. Orlando, infatti, approfittare di una difesa grigiorossa molto statica e manda il pallone in porta con un colpo di testa. Al minuti 42 l’Angri ritorna in vantaggio. Umile crossa e imbecca Varsi che prende il tempo a Scorza e insacca il 3-2. Tutto, peró, è vanificato dal secondo assistente dell’arbitro che alza la bandierina ravvisato una presunta posizione irregolare del numero 7 grigiorosso. Nella ripresa sia il Portici che l’Angri tornano in campo con gli stessi uomini. La squadra napoletana, come nel primo tempo, prova a schiacciare l’Angri. I grigiorossi, invece, provano a colpire in contropiede. Barone, rubata una palla sulla trequarti, si invila verso la porta e conclude verso la porta. Il tiro, peró, si perde sul fondo. Al 60′, invece, è il Portici a trovare il vantaggio. Nocerino, sull’out di sinistra, crossa in area e trova sul secondo palo Pelliccia. Il numero 25 insacca senza problemi e riporta in avanti il Portici. Dopo il vantaggio napoletano l’Angri va in preda alla frenesia e perde precisione. Sanchez prova a dare incisività alla sua squadra inserendo Cassata e Acosta, ma il risultato non cambia. Il Portici vince 3-2.