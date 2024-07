Prima Pirola e poi Ikwuemesi: Petrachi è il mister plusvalenza della Salernitana

Pirola venduto all'Olympiacos per 3,5 milioni più bonus e Ikwuemesi trasferito in Belgio, al Leuven, per 1,9 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Se non sono "miracolose" transazioni, chiamateli esempi evidenti di mercato furbo e low cost della Salernitana. Pur muovendosi tra insidie e paletti, il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi è balzato al comando delle operazioni con il ruolo di "mister plusvalenza". L'obiettivo non è solo la bonifica che aveva annunciato, cioè liberare lo spogliatoio dai giocatori (tutti) condizionati dal disastroso campionato che ha condotto alla mortificante retrocessione in Serie B, ma anche rastrellare un gruzzolo dalle cessioni che poi gli consentirà di unire agli esterni e agli under ingaggiati alcuni calciatori da ossatura base, funzionali al salto di qualità, dal bomber al regista, fino agli stopper.

Le plusvalenze

Il 22enne difensore Lorenzo Pirola era sotto contratto con il club dell’ippocampo fino al 2027 ed è stato riscattato a 5 milioni. Guadagnava 450mila euro netti, dunque 1.25 milioni di ammortamento ogni anno che passa. Ne è trascorso uno. La Salernitana fa plusvalenza se incassa più di 3.75 milioni. Dunque una plusvalenza, sebbene minima, ci sarà al raggiungimento del bonus. Al momento del suo acquisto durante la gestione De Sanctis, la Salernitana aveva speso per Ikwuemesi 1,8 milioni e gli aveva fatto sottoscrivere un contratto per 4 anni. Passata una stagione di ammortamento, è passato a bilancio a 1.35 milioni. Ceduto a 1.9 milioni più il 10% di ricavo della Salernitana sulla futura rivendita, consente di ottenere una plusvalenza di 0.55 milioni.