"Pisano: Facci Strada": i giocatori della Salernitana firmano lo stendardo, è festa granata

Non è la firma di un trattato né di una convenzione ma è a proprio modo storica. L'attaccante, il terzino e la mezzala saranno ospiti nel pomeriggio di Casa Viking e apporranno le proprie firme in calce al drappo che il gruppo ultras ha portato per anni in giro per l'Italia