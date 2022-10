Pizza macte animo: Bonazzoli e Verdi cenano negli spogliatoi dell'Arechi

Squadra in casa

Federico e Simone, Bonazzoli e Verdi hanno deciso di condividere una pizza da vecchi amici, al termine di Salernitana-Verona. Lo hanno fatto accomodandosi sulle scalette che dividono gli spogliatoi dal terreno di gioco.

Macte animo

La scritta, il motto dei fondatori della Salernitana, ha fatto da sfondo alla cena tra ex compagni di squadra. Bonazzoli e Verdi sono quelli del 7%, impresa impossibile firmata poi dalla Bersagliera la scorsa stagione con la salvezza all'ultima curva. Bonazzoli è stato anche testimone di nozze di Verdi. "Torna, 'sta casa aspetta a te", disse don Roberto Faccenda a Verdi, a termine del rito nuziale che il cappellano della Salernitana celebrò a Salsomaggiore. Alla fine è tornato solo Bonazzoli. Verdi ieri lo ha fatto da ex e ha colpito anche il palo. La partita è finita in russa, dopo l'invasione di un tifoso poi daspato. La pizza però è il cornicione intorno all'amicizia ed ai veri valori dello sport. È stato tutto pubblicato sui social network: i calciatori hanno voluto raccontare questo semplice gesto tra amici attraverso i propri profili Instagram.