Playoff Eccellenza, l'Angri nella tana del Vultur

Un appuntamento importante per l'Angri, che domenica scenderà in campo allo stadio Corona di Rionero in Vulture per affrontare la locale Vultur. Si tratta della sfida d'andata del primo turno degli spareggi playoff nazionali, e tutto l'ambiente doriano è piuttosto carico per non fallire l'obiettivo che è quello della vittoria. Iniziare con il piede giusto è il leit motiv per gli uomini di mister Carmine Turco. Fischio d'inizio domenica 29 maggio alle ore 16:30.