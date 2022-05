Playoff Eccellenza, tris dell’Agropoli al Montemiletto

AGROPOLI-MONTEMILETTO 3-1

AGROPOLI: Pragliola, Guzzo, Maiese, Pastore, Della Guardia, De Cristofaro (53′ Masocco), Natiello, Agresta (70′ Monzo), Margiotta (87′ Pollio), Bacio Terracino (63′ Matrone), Befi (66′ Vitelli). All. Sanchez.

MONTEMILETTO: Cocchiarella, Capaldo (46′ Gaston), Llanos (87′ D’Amaro), De Palma (87′ Sorrentino), Terlino, D’Acierno, Monteiro, Cavanese, Nardone (46′ Ireba), Arevalo, Negro (87′ Crispini). All. Contaldo.

ARBITRO: Ambrosino di Nola.



RETI: 21′ e 40′ Natiello, 37′ Arevalo, 84′ Vitelli.L’Agropoli batte il Montemiletto 3-1 al Guariglia e vola in semifinale dei playoff di Eccellenza campana. I delfini sbloccano la gara con Natiello che su corner mette a segno con un tacco volante al 20’. Gli ospiti subiscono il colpo ma grazie ad una folata di Arevalo trovano il pareggio 3’ prima del quarantesimo. 2’ più tardi però il nuovo vantaggio casalingo sempre targato Natiello che sfrutta alla perfezione un assist di Maiese. Nella ripresa tante occasioni per l’Agropoli. Clamorosa quella al 18’ per Agresta che non trova il tap-in vincente a due metri dalla porta. Grande chance anche per Monzo che regala solo l’illusione del gol ai tifosi dei delfini 2’ prima della mezz’ora. A chiudere la gara però ci pensa Vitelli con un coast to coast al 38’. L’Agropoli continua i playoff e nel prossimo turno sfiderà il San Marzano. Per il Montemiletto invece, una stagione molto soddisfacente finisce qui.