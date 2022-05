Playoff Promozione, festeggia il Centro Storico contro la Sarnese

CENTRO STORICO-SARNESE 0-0

CENTRO STORICO: Pisapia, Di Lucia, Petrullo, Sorrentino, Mongiello, Della Monica, Natella (11’sts Pelosi), Scudiero (4’pts Santese), Genovese (27’st Del Vecchio), Paciello (12’sts Accarino), Comunale (3’st Iorio). A disp: Scoppetta, Toscano, Troisi, Cotecchia. All: Apicella.

SARNESE: Inserra, M. Squillante (32’ Santaniello), Scippa, Parlato, Villacaro, Agnello, Giampietro, Buonfiglio, Beys (37’st De Vivo), Savarese, Pagano. A disp: Shevchuk, Lanzetta, Annunziata, Vuolo, Trigliozzi, Oliva. All: Trapani.

ARBITRO: Diego Coraggio di Napoli.

Sotto una pioggia incessante che non ha dato tregua ai calciatori e ai numerosi spettatori accorsi al Volpe, Centro Storico e Sarnese si sono dati battaglia per 131 minuti, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Al termine dei tempi supplementari, quindi, a festeggiare sono stati i padroni di casa che si qualifica alle final four per decidere la quinta squadra che disputerà l’Eccellenza nella prossima stagione in virtù del miglior posizionamento nella classifica avulsa. Partita gradevole, nonostante il risultato a reti inviolate. Nel primo tempo la Sarnese fa la partita, ma l’occasione d’oro è per i granata di casa, in divisa color giallo limone, con Natella che da posizione defilata non inquadra la porta vuota. Gli ospiti reagiscono e vanno vicini al gol quando Pagano ha visto la sfera impattare sulla base del palo, rimbalzare sul portiere e non entrare in porta. Nella ripresa, gli uomini del patron Avino cercano la rete decisiva, ma Sorrentino non inquadra la porta dalla distanza. La Sarnese cerca di sfondare sulle fasce con lo sgusciante Giampietro, ma la difesa di casa fa buona guardia. Così come Pisapia che sventa una pericolosa punizione e dice ancora di no a Pagano quando si supera per deviare in corner un suo colpo di testa. Poco dopo è Inserra a salvare la porta sarnese sulla conclusione di Paciello. Allo scadere dei 90’ la Sarnese potrebbe trovare il meritato vantaggio con Parlato, ma Pisapia è ancora una volta provvidenziale nel tenere inviolato lo specchio. Si va ai supplementari accompagnati dalla pioggia battente. La Sarnese è obbligata a cercare la rete nonostante la stanchezza, il Centro Storico agisce in contropiede e dunque le due squadre hanno continuato il loro botta e risposta, vedendo salire il nervosismo in campo, ma senza arrivare al gol. Occasione per i locali quando Paciello arriva a tu per tu con Inserra, ma il bomber granata rimanda l’appuntamento al ritorno col gol. Disperato l’assalto finale degli ospiti, ma Mongiello, migliore in campo, sbarra la strada agli uomini di mister Trapani che così concludono, pur senza perdere, la loro stagione a causa del peggior piazzamento in classifica. Per il Centro Storico invece si aprono le porte delle semifinali. I salernitani affronteranno in trasferta il Solofra in una gara da dentro o fuori.