Playoff Serie D, la Cavese batte il Sant'Agata e vola in finale

CAVESE-SANT'AGATA 2-0

CAVESE: Anatrella, Gabrieli (84' Potenza), Altobello, Lomasto (67' Palma), Fissore, Corigliano (67' De Caro), Maffei, Aliperta (46' D'Angelo), Romizi, Allegretti (90' Banegas), Foggia. All. Troise.

SANT'AGATA: Bethers, Brugnano, Brugaletta (74' Sannia), Capone, Cipolla (67' Cicirello), Favo (81' Mazzone), Frisenna (54' Cristiano), Squillace (74' Bongiovanni), Calafiore, Catalano, Alagna. All. Giampà.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro.

RETI: 63' Allegretti, 88' Palma.

La Cavese trionfa nel match di semifinale playoff con il Sant'Agata e vola in finale, dove sfiderà l'Acireale. Dopo la classica fase di studio nel corso dell’11’ si fanno vivi i padroni di casa con una conclusione dal limite di Romizi, Bethers neutralizza agevolmente. Più pericoloso il Sant'Agata al 25’, quando Squillace servito da Catalano calcia al volo e impegna severamente Anatrella costretto a sfoderare un prodigio per evitare che il pallone si insacchi. Quattro minuti più tardi ci prova Catalano direttamente dalla bandierina del corner, Anatrella non azzarda la presa e allontana con i pugni. Cavese pericolosa al minuto 38, con Aliperta che dalla distanza scaglia una sassata che finisce fuori di poco. E’ il miglior momento dei padroni di casa che sessanta secondi dopo ci provano con la forbice di Fissore, Bethers è attento e smanaccia in angolo. Al 41’ ancora locali pericolosi, questa volta con la girata di Allegretti che finisce alta di poco. In pieno recupero il Sant'Agata potrebbe passare, ma l’ottimo Anatrella disinnesca un tiro di Alagna destinato all’incrocio dei pali. Nella ripresa dopo appena due minuti ci prova Catalano, ma la conclusione a giro finisce tra le braccia del locale numero 1. Al 60’, il Sant'Agata perde palla in uscita, Foggia serve Allegretti ma il suo diagonale viene neutralizzato da Bethers. Un minuto dopo veloce ripartenza del Sant'Agata che si conclude con il tiro di Calafiore parato in tuffo da Anatrella. Sul capovolgimento di fronte la Cavese passa. Allegretti sfrutta un errore difensivo degli ospiti e batte Bethers. Al 65’ ci prova Brugaletta di testa ma il pallone finisce alto. Al minuto 88 i campani chiudono virtualmente la gara con la rete del raddoppio messa a segno da Palma. In pieno recupero ci prova Sannia dalla distanza, ma ancora una volta Anatrella riesce a sventare la minaccia con un super intervento.