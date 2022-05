Playoff Serie D, la Cavese vince la finale e spera nel ripescaggio

CAVESE-ACIREALE 2-0 d.t.s.

CAVESE: Anatrella, De Caro (73' Lomasto), Viscomi, Potenza , Maffei, Palma (73' Corigliano), Romizi (106' Maiorano), D'Angelo (81' Fissore), Bacio Terracino, Benegas, Allegretti (30' Foggia). All. Troise.

ACIREALE: D’Alterio, Brumat (106' Cristiani), De Pace (66' Mollica), Cadili, Tumminelli, Le Mura (94' Esposito), Lodi, Garetto (108' Joao Pedro), Correnti, Savanarola, Russo (77' Ricciardo). All. De Sanzo.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

RETI: 95' e 109' Foggia.

E' terminata con una vittoria per la Cavese la finale playoff del Girone I del campionato di Serie D, con i salernitani che hanno sconfitto con il punteggio di 2-0 l'Acireale tra le mura amiche dello stadio Simonetta Lamberti. Non sono bastati i tempi regolamentari per decretare un vincitore. La prima frazione di gioco è stata molto equilibrata, dove le due formazioni si sono studiate e non sono riuscite a trovare l'affondo per aprire le marcature. Nella ripresa, il copione è stato lo stesso visto nei primi 45 minuti. I padroni di casa hanno provato a trovare il guizzo giusto per sbloccare la gara, ma al triplice fischio il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0. Nei supplementari, la Cavese ha finalmente trovato la via della rete al 95' con Foggia. Lo stesso Foggia, poi, al 109' ha insaccato la rete del raddoppio e della sua doppietta personale, che ha regalato di fatto il successo ai salernitani che ora sperano nel ripescaggio in Serie C.