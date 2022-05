Playoff Serie D, l'incontro tra Francavilla e Nocerina sarà trasmessa in diretta streaming

Squadra in casa

Squadra in casa Francavilla

La Nocerina calcio, attenendosi alle disposizioni della LND e avvalendosi di operatori terzi della comunicazione, grazie alla fattiva collaborazione e disponibilita' della squadra di casa, comunica che la gara Francavilla-Nocerina in programma mercoledi 25 Maggio alle ore 16, semifinale play off del campionato nazionale Dilettanti, sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la pagina Facebook “ASD Nocerina Calcio 1910" al prezzo di euro 6.99.