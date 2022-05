Playoff Serie D, la Nocerina si ferma a Francavilla

FRANCAVILLA-NOCERINA 2-1

FRANCAVILLA: Prisco, Cristallo, Nicolao, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo, Petruccetti, Polichetti, Nole, Croce. All. Ragno.

NOCERINA: Venditti, Menichino, Bruno, Donida, Garofalo, Esposito, Vecchione, Chietti, Cuomo, Talamo, Dammacco. All. Spica.

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero.

RETI: 9′ Esposito (N), 61′ aut. Venditti (N), 65′ Croce (F).

E' terminata con una sconfitta per la Nocerina la semifinale playoff a Francavilla, che dopo aver trovato il vantaggio nel corso del primo tempo, ha subito la rimonta degli abruzzesi nella seconda frazione di gioco che ha terminato la stagione dei molossi. Nei minuti iniziali dell'incontro a farla da padrone è stato l'equilibrio, con entrambe le formazioni che hanno provato a creare pericoli alle retroguardie senza però trovare il guizzo giusto per aprire le marcature. Al 39' è arrivata la prima rete dell'incontro, con Esposito che ha portato in vantaggio la Nocerina. Nella ripresa, dopo aver sfiorato il raddoppio in diverse occasioni, i salernitani hanno subito la rete del pareggio con un'autorete sfortunata di Venditti. I padroni di casa hanno approfittato del momento, e dopo soli quattro giri di lancette hanno trovato la rete del sorpasso con Croce. La Nocerina non è più riuscita a riagguantare il pari, fermandosi ad un passo dalla finale.