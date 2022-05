Playout Promozione, derby fratricida al Real Palomonte

REAL PALOMONTE-EBOLITANA 2-0

Al Comunale di Polla è andato in scena il derby fratricida tra Real Palomonte ed Ebolitana per decretare quale compagine sarebbe dovuto retrocedere in Prima categoria. Ad imporsi sono stati i padroni di casa, in rete con Naddeo e Grimaldi, che nonostante i due risultati su tre a disposizione non hanno voluto correre rischi ed hanno imposto il loro gioco. Con questo risultato è costretto a salutare il torneo di Promozione l’Ebolitana.