Playout Promozione, l’Atl. Pagani termina con la retrocessione

ATL. PAGANI-SAN SEBASTIANO 0-1

Al Comunale di Mercato San Severino si è consumata la retrocessione in Prima categoria per l’Atletico Pagani, sconfitto di misura dal San Sebastiano più caparbio nel cercare e trovare la salvezza. Nonostante i due risultati su tre a disposizione in questo match secco dei playout, l’Atletico non è riuscito ad imporsi sugli avversari e così è costretto a salutare il torneo di Promozione.