Poker del Santa Maria Cilento

SANTA MARIA CILENTO-PATERNO' 4-0

SANTA MARIA CILENTO: : Cannizzaro; Coulibaly, Ferrante (36‘st Campanella), Diop, Ferrigno; Mancini (st Azindow), Pane (45’ De Leonardis), Maio, Catalano; Tandara (43’st Gaeta), Johnson (22’st Ielo). A disp.: Grieco, Morlando, Ventura, Modesti. All.: Di Gaetano.

PATERNO': Mittica (9’st Amata); Guarnera CA, Bontempo, Amorello; Dama (26’st Aquino), Diakhate, Saverino, Bamba, Asero; Dadone (9’st Cozza), Piciollo. A disp.: Guarnera Co, Messina, Bellia, Viaggio, Dembele, Traore. All.: Boncore.

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano.

Reti: 43’pt Coulibaly (SM), 23’st Ielo (SM), 41’st Catalano (SM), 47’st Gaeta (SM).

Cronaca: 14’- Gran discesa sulla fascia di Ferrigno che salta il suo avversario e mette dentro un traversone insidioso che Johnson liscia e che Tandara si fa respingere dal difensore ospite 20’- Lancio millimetrico di Maio per la corsa di Tandara che riesce a procurarsi lo spazio per calciare ma Mittica è attento 23’- Tiro centrale di Pane che non impensierisce il numero 1 del Paternò 27’- Clamorosa occasione per i giallorossi: Cross perfetto di Catalano per la testa di Johnson che colpisce di testa e poi trova la deviazione del suo compagno Mancini 31’- Catalano da calcio di punizione sfiora il gol con una gran battuta sul palo opposto del portiere, palla fuori 38’- Mancini con il sinistro sfiora il palo, lasciato tutto solo in area rossoblù 43’- Vantaggio Santa Maria: punizione del solito Catalano, pallone che scende perfetto per l’arrivo sul secondo palo di Coulibaly che in spaccata la insacca, 1-0. Secondo tempo: 23’- Al primo vero affondo del secondo tempo il Santa Maria raddoppia: altro pallone straordinario di Maio che pesca il neoentrato Ielo, primo pallone toccato e subito decisivo, 0-2. 29’- Catalano si accentra e lascia partire il destro a giro che termina alto di poco 31’- Il Paternò si intravede per la prima volta dalle parti di Cannizzaro, conclusione dalla distanza di Saverino, sul fondo 37’- Azione fotocopia al raddoppio giallorosso, Maio pennella in profondità per Ielo che stavolta non aggancia bene la sfera a tu per tu con Amata 41’- Gli uomini di DI Gaetano in campo sono uno spettacolo, Ielo vola sulla fascia e mette al centro un cioccolatino per Catalano che deve solo insaccare da due passi a porta sguarnita, 3-0. 47’- Non finisce qui, ancora il Santa Maria che sfrutta le corsie esterne e sfonda centralmente con il primo sigillo in maglia giallorossa di Gaeta, 4-0.