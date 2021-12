Positivi al covid, Biancavilla-Santa Maria Cilento non si gioca

Il Santa Maria Cilento ha comunicato che la partita contro il Biancavilla in programma per domenica 12 dicembre alle ore 14.30, è stata rinviata a data da destinarsi. Il rinvio è stato disposto dal Dipartimento Interregionale della Lega Dilettanti in seguito all’istanza presentata dalla società Biancavilla per la presenza nel gruppo squadra di calciatori positivi al Covid-19.